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Aktüel Afyonkarahisar deprem ile sallandı
Aktüel

Afyonkarahisar deprem ile sallandı

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar'daki depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtilirken, hafif şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre hasara da sebep olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:36:00 -
Afyonkarahisar deprem ile sallandı

çişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 kilometre derinlikteki deprem saat 10.47'de kaydedildi.

Çevrede hafif şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.

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