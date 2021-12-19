Afyon’da yarın okullar tatil edildi mi? Afyonkarahisar’da 20 Aralık Pazartesi (yarın) okul var mı?

Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi? sorusu Afyonkarahisarlılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar’da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınekin, Yunak, Derbent, Ahırlı, Hadim Bozkır, Doğanhisar, Sarayönü, Yalıhüyük, Çeltik ve Taşkent ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya ilçelernide etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edilmesi sonrası Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilecek mi? Yarın okullar tatil mi? sorusu da sorgulanır oldu.

20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Afyon’da etkili olan kar yağış nedeniyle yarın okula gidecek olan öğrenciler yarın Afyonkarahisar’da okul var mı? sorusunun yanıt arıyor. Afyonkarahisar’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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