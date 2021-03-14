Afyon ekimini yasaklamak için bakın nasıl darbe yaptılar! "Ülkeyi ABD'ye satan sözde askerler!"
Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'in kullanıldığı, ABD tarafından yapılan 12 Mart 1971 Muhtırası'yla Türkiye'ye oynanan oyunu anlattı.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında 12 Mart 1971 Muhtırası'nı konu alan bir değerlendirmede bulundu.
ABD'nin isteğiyle Genelkurmay Başkanlığı tarafından hükümete muhtıra verildiğini berlirten Uğurlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un "Canım istedikçe uçakları Meclis'in üzerinden uçururdum" dediğini hatırlattı.
Darbeciler tarafından atanan Nihat Erim'in ilk icraatinin ise kenevir ekimini durdurmak olduğunu anlatan Fatih Uğurlu; Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in ABD'nin isteğini yerine getirmek için nasıl bir oyun kurduğunu gözler önüne seriyor...