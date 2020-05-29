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Spor

Afyon Belediye Yüntaş, Okay Serçe ve Berkan Eryüz'ü transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:36:28 -
Afyon Belediye Yüntaş, Okay Serçe ve Berkan Eryüz'ü transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Milas Belediyespor'dan Okay Serçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Berkan Eryüz'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Milas Belediyespor forması giyen başarılı pasör çaprazı Okay Serçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen başarılı orta oyuncu Berkan Eryüz'ü renklerine bağlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yeni transferler Okay Serçe ve Berkan Eryüz ile birer yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.

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