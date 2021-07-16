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Aktüel Afrin'de 120 polis mezun oldu
Aktüel

Afrin'de 120 polis mezun oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yerel güvenlik güçleri tarafından eğitilen 120 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 18:20:00 -
Afrin'de 120 polis mezun oldu

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 120 polis, asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek.

Her türlü silah eğitimi verilen yerel polisler olaylara nasıl müdahale edecekleri ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçirilerek mezun edildi.

Afrin ilçe merkezi, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

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