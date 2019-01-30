Afrika’ya özel önem
Özellikle savunma sanayi ürünleri konusunda öne çıkan görüşmeler neticesinde Afrika ülkelerine dönük ticarette hamle yılı olacak.30 Ocak 2019 Çarşamba 12:28
İTO’nun girişimleri ile 2019, Afrika ülkelerine dönük ticarette hamle yılı olacak. Özellikle savunma sanayi ürünleri konusunda öne çıkan görüşmeler neticesinde ticaret ağını genişletme imkânı da doğdu. Nijer, Cibuti ve Ruanda ile imzalanan işbirliği anlaşmaları yürürlüğe girdi. Bangladeş ile de 2 milyar doları hedefleyen bir plan yapılıyor.
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