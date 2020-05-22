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Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:00:10 -
Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak

ABUJA (AA) - Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması kararı alındı.

Nijerya'da Müslüman cemaatlerin çatı kuruluşu Jama'atu Nasril İslam (JNİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Müslümanlara bayram namazlarını evde kılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle kasaba ve şehirlerde cemaat ile namaz kılmak risk oluşturuyor. Bu nedenle herkes bayram namazını evlerde aile üyeleriyle ya da kimse yoksa yalnız başına kılsın." ifadelerine yer verildi.

Eyalet yönetimlerine de çağrı yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kullanıldığı sürece bazı küçük camilerin kullanılabileceği kaydedildi.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında cami ve kiliseler ibadete geçici olarak kapatılmıştı.

Nüfusunun yarısından fazlasını Müslümanların oluşturduğu Nijerya, Afrika'da en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumunda.

Ülkede 7 bin 16 kişide Kovid-19'a rastlanırken 211 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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