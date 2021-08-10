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Afrika'nın aslanları tehlike altında
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Yaşam Afrika'nın aslanları tehlike altında
Yaşam

Afrika'nın aslanları tehlike altında

Afrika'daki vahşi aslanların nesli, doğal yaşam alanı kaybı ve avlanmadan ötürü hızla tükeniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:54:00 -
Afrika'nın aslanları tehlike altında

Dünya Hayvanları Koruma Topluluğu Yaban Hayatı Kampanya Yöneticisi Edith Kabesiime, "10 Ağustos Dünya Aslan Günü" sebebiyle düzenlenen çevrim içi toplantıda son 25 yılda kıtadaki aslan nüfusunun ciddi derecede gerilediğini açıkladı.

"Afrika'da çok sayıda aslan, yaşam alanlarının daralması, arazilerin bölünmesi, yabani hayvan ticareti, vahşi hayvan eti kaçakçılığı ve insani çatışmalar nedeniyle öldü."

Bu durum değiştirilmediği takdirde, Afrika'nın artık hayvanseverler için turistik bir merkez olmayacağını söyleyen Kabesiime, devletlerin yabani hayvan ticaretini durdurmak için acilen katı tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

En büyük tehlike Batı Afrika’da

Afrika'da yaklaşık 100 yıl önce 200 bin olan aslan nüfusunun şu anda 20 bine kadar gerilediği tahmin ediliyor.

Aslan nüfusunun en büyük tehdit altında olduğu bölgenin Batı Afrika olması dikkati çekiyor.

 

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