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Dünya Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 400 bine yaklaştı
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 400 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 400 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 16:22:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 400 bine yaklaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 590'a yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 399 bin 756 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bin 927'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirdi.

 

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