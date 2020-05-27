Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 120 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 120 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 3 bin 500'ün üzerine çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.

Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 589’a ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgelerin başında 36 bin 420 hastayla Kuzey Afrika gelirken, Batı Afrika'da 30 bin 406, Güney Afrika'da 25 bin 944, Orta Afrika'da 13 bin 604 ve Doğu Afrika'da 13 bin 17 vaka kaydedildi.



Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.



Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 797, Cezayir'de 617, Güney Afrika'da 524, Nijerya'da 249, Fas'ta 202, Kamerun'da 175, Sudan'da 170’e yükseldi.

