Afrika'da enerjiye dev yatırım! Aksa Enerji'nin 119 MW projesiyle tanışın!

Aksa Enerji, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da hayata geçirilecek ve kurulu gücü 119 megavat olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santrali için bölgenin ulusal elektrik kurumu Sonabel ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Aksa Enerji, Ouagadougou'da toplam 119 megavat kurulu güce sahip olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santralini 2026'nın son çeyreğinde devreye alacak.

Yeni yatırım, Burkina Faso'nun artan enerji talebinin güvenilir ve kesintisiz şekilde karşılanmasına katkıda bulunurken bölgenin elektrik arz güvenliğine uzun vadeli katkı sunması hedefleniyor. Santralin inşaat ve işletme süreçlerinde yerel tedarik zinciri ve istihdamın desteklenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, attıkları stratejik adımın Afrika'da uzun vadeli değer yaratma vizyonlarının önemli bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burkina Faso'nun enerji arz güvenliği hedeflerine katkı vermek üzere, Aksa Enerji olarak tecrübe ve yetkinliklerimizi kullanarak en hızlı ve verimli çözümlerimizi devreye sokacağız. Afrika kıtasında daha önce yaptığımız projelerde olduğu gibi bu projede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Aksa Enerji olarak diğer projelerde olduğu gibi bu proje de uzun vadeli, döviz bazlı bir anlaşmadır. Bir defa daha vurgulamam gerekirse, Aksa Enerji olarak bulunduğumuz coğrafyalarda güçlü finansal yapımız, yüksek mühendislik gücümüz ve 25 yılı aşkın deneyimimizle fark oluşturuyoruz."