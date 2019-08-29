0553 313 94 23

Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor

Dünya, Amazon ormanlarındaki yangınları ve getirdiği siyasi anlaşmazlıkları izlerken, uydu görüntüleri Afrika kıtasında çok daha fazla yangın olduğunu gösteriyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor

Dünya, Amazon ormanlarındaki yangınları ve getirdiği siyasi anlaşmazlıkları izlerken, uydu görüntüleri Afrika kıtasında çok daha fazla yangın olduğunu gösteriyor.


Afrika’nın ateş kıtası haline geldiğini açıklayan NASA, Ağustos ayında gün başına gezegenimizde göze çarpan büyüklükteki ortalama 10 bin yangından en az yüzde 70’inin bu kıtada yer aldığını duyurdu. Uzay ajansı, sayının yıldan yıla katlanarak arttığını söyledi. Sadece Angola’da geçen hafta birkaç gün içinde Brezilya’da son zamanlarda çıkan yangınların neredeyse üç katı yangın çıktı. NASA uydu görüntülerine göre, Angola’da 6 binden fazla yangın kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde de 3 binden fazla yangın gerçekleşti. Brezilya’da ise bu rakam Ağustos ayı başından beri 2 binden biraz fazla olarak hesaplandı.


Angola ve Kongo en çok yangının olduğu ülkeler olmasına rağmen, bunlar genellikle az sayıda ağaç bulunan savanlar ve küçük çiftçiler tarafından ekili tarlalarda görülüyor. Johannesburg’da bulunan Wits Üniversitesi’nden Profesör Sally Archibald, “Bu nedenle Afrika’da devam eden yangınlar, Amazon Nehri bölgesindeki yangınlarla aynı tehlikeyi temsil etmiyor” dedi.


Archibald, “Afrika ekosistemlerinde yangın yönetimi ile ilgili sorunlar var, ancak yangınlar ekolojilerinin bir parçası. Güney Amerika’da eşdeğer ormanlık alan çoktan soya ekimi iletarım alanlarına dönüştürülmüş, ama Afrika’da çoğu değişmedi” iddiasını ortaya atıyor.


“Yangınlar ormanlara doğru ilerleyebilirdi, ancak genellikle kendi sınırları dahilinde sönüyorlar” diyen Archibald, ağaçlar kesilmediği sürece tropik ormanların kırılganlığını artıran durumlar olmayacağını da iddia etti.


Amazonlarda olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika’nın Sahra altı bölgesindeki ülkelerin yangınla mücadele etmesine yardım etmek için uluslararası bir kampanya başlatmayı planladığını söyledi. Buna rağmen uzmanlar, Afrika kıtasının güney konisindeki durumun farklı olduğunu ve bunun henüz büyüyen bir sorun olmadığını iddia ediyor. Ancak yakın gelecekte ciddi anlamda bir tehlike oluşturabileceği konusunda da uyarılar yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan Tepe’de
    1. Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan..
    2. 27 bin ton buğday ithalatında sahte..
    3. Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    4. Sakarya’nın temizliğine hükümlülerden..
    5. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    7. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    8. Hükümet harekete geçti! 33 adımlık..
    9. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    10. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    11. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    12. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    13. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    14. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    15. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    16. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    17. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    18. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    19. Kütüphane sokağa indi
    20. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı