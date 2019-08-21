Afrika ülkesinde vali yardımcısının konvoyuna saldırı! Ölü polisler var Batı Afrika ülkesi Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Eyaletin polis sözcüsü Samalia Usman, Akabe'nin de bulunduğu konvoyun dün akşam Nasarawa Eyaleti'nin başkenti Lafia'dan başkent Abuja'ya gittiği sırada Akwanga bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının silahlı soyguncular tarafından yapıldığını belirten Usman, "Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi ancak çete üyeleri çok fazlaydı ve 5 polisin ölümüne neden oldular." dedi. Vali, yardımcılarıyla acil toplandı Bu arada, Nasarawa Valisi Abdullah Sule'nin saldırıya ilişkin yardımcılarıyla acil toplandığı kaydedildi. Nijerya'nın farklı bölgelerinden fidye için adam kaçırma ve silahlı soygun olayları sıklıkla yaşanıyor.

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