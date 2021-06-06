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Dünya Afrika ülkesinde kan aktı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Afrika ülkesinde kan aktı! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 01:22:00 -
Afrika ülkesinde kan aktı! Çok sayıda ölü var

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafi’u Abubakar, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin 3 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı 8 bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, "Saldırının ardından 88 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi. Nafi'u Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını aktardı. Silahlı kişilerin nisanda aynı eyalette düzenlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

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dünya beyazlarının dünya siyahilerine sürekli asırlardır sebeb olmasına lanet olsun
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