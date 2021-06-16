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Afrika koronavirüs tedbir seviyesini yükseltti
Dünya Afrika koronavirüs tedbir seviyesini yükseltti
Dünya

Afrika koronavirüs tedbir seviyesini yükseltti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 00:31:00 -
Afrika koronavirüs tedbir seviyesini yükseltti

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalardaki vaka ve ölü sayılarındaki artışın önüne geçmek için tedbirlerin 3. seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın salgının 3. dalgasında olduğunu ifade etti.

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, 22.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Lokantalar dahil zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri en geç 21.00'de kapanacak.

Ayrıca cenazelere en fazla 50 kişi katılacak.

Alkol satışlarına da 10.00-18.00 saatleri arasında izin verilecek.

Yeni seviye tedbirler bu geceden itibaren devreye girdi.

 

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