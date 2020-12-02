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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:00:41 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 198 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 780 artarak 2 milyon 198 bin 197 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 257 artışla 52 bin 340'a ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 644 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 666, Fas'ta ise 5 bin 915 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 792 bin 299'a çıktı. Bu ülkeyi 359 bin 844 vakayla Fas, 116 bin 303 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 863 bin 25 kişi iyileşti.



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