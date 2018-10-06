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Afrika haftaya İstanbul’a taşınıyor

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından organize edilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisi 10-11 Ekim’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:00
Afrika haftaya İstanbul’a taşınıyor

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından organize edilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisi 10-11 Ekim’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Organizasyonda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini ve yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını hedefleniyor.

Bu yıl “Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika”temasıyla gerçekleştirilecek foruma, Afrika’nın 49 ülkesinden basım, yayın ve medya, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve eğitim, dayanıklı tüketim, mobilya ve orman ürünleri, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, hizmet, inşaat çevre ve yapı malzemeleri, lojistik, makine, metal ve maden, otomotiv ve yan sanayi, sağlık, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının katılacak.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Devlet Başkanı Mulatu Teshome’nin yapacağı forumda, Afrika ile en çok iş yapan Türk firmalar ve Türkiye’de en çok iş yapan Afrikalı firmalar da ödüllendirilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:00
  1. İstanbul
  2. Afrika Birliği (AU)
  3. Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika
  4. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
  5. Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu

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