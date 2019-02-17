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Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten önemli açıklama

1. Ligin 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u 3-2 mağlup eden Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Maçın 1’inci dakikasından 90’ıncı dakikasına kadar iyi bir oyun çıkardık." dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 23:00
Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten önemli açıklama

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yusuf Şimşek, 3-4 gün gibi kısa sürede takımla birlikte çalıştıklarını ve günün 24 saatinde Giresunspor maçı için hazırlandıklarını söyledi.

Maçta 1-0 öne geçmelerine rağmen karşılığında kalelerinde 2 gol gördüklerini ama çevirmesini bildiklerini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Futbolcu kardeşlerim çok özverili oynadı. Maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar iyi bir oyun çıkardık. Hatalarımız yok mu, tabii ki var. Sonuçta biz, kısa zamanda bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah, önümüzdeki günlerde daha iyi şeyler yapacağız. Futbolcularımızın hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Kadroya giren ve giremeyen bütün takımla birlik ve beraberlik içerisinde olduk. İnşallah bu, önümüzdeki günlerde daha da artacak. Sadece futbolcu kardeşlerim maçı kazanmayı çok arzuladılar. Kendileri de takımın yerinin alt sıralar olmadığını biliyorlar. İnşallah, daha güzel günler bizi bekliyor."

 

-Kılıç: "Yediğimiz 2 ve 3'üncü goller kişisel hatalardan kaynaklandı"

 

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, iki takım için de çok zor ve stratejik açıdan alt sıradaki takımları da ilgilendiren bir maç oynandığını belirtti.

Kılıç karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Maçta iki takım içinde inanılmaz gol pozisyonları vardı. Gördüğüm kadarıyla da bizim açımızdan çok daha fazlası vardı. Maç için rakibimizi tebrik ediyoruz. Ama uzun zamandır gol atmakta çok zorlanan ekibimiz, deplasmanda olmasına rağmen iki gol buluyor. Bu gollerin yanı sıra çok bariz gol pozisyonlarımız var. Yediğimiz 2 ve 3’üncü goller çok bariz kişisel hatalardan kaynaklandı. Yine seyircilerin çok keyif ve zevk aldığı bir maç oldu. Saha içerisinde de kazanmaya çok yaklaştığımızı ümit etmiştim. Çünkü, her topla buluştuğumuzda rakip kaleye kolay gidiyorduk. Özellikle 2-1’den sonra kolay kazanacağımızı düşündüm ama kişisel hatalar oldu. Rakibin çok istekli oyununu da göz ardı edemeyiz. İyi bir maç oldu ve alt sıralarda da mücadele daha da kızıştı. Bundan sonraki maçlarımızı kazanarak hak etmediğimiz ve yakışmadığımız yerden kurtulmak istiyoruz."

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:00
  1. Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
  2. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç

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