Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: 1-3 1. Lig'in 26. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi.

Stat: Afyonkarahisar Zafer Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 76 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+4 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Sarı kartlar: Dk. 77 Mehmet Güven (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Furkan Şeker (Abalı Denizlispor) Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi.

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