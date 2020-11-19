Afganistan'ın Kunduz vilayetinde havan saldırısı: 7 sivil öldü
ANKARA (AA) - Afganistan'ın Kunduz vilayetinde düzenlenen havan saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivil öldü.
ToloNews'in haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kunduz'un Taluka ilçesinde sivillerin yaşadığı evlere havan topunun isabet ettiği bildirildi.
Açıklamada, Taliban'ın düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı belirtildi.
Taliban konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Kunduz'un İmam Sahip ve Dest-i Arçi ilçeleri son günlerde Afgan güvenlik güçleriyle Taliban arasında çatışmalara sahne olmuştu.