Afganistan’ın doğusunda çocuk felci ekiplerine saldırı: Hedef alınan 4 kişi öldü
Afganistan'ın Nangarhar ilinde çocuk felci aşısı programında görevli sağlık çalışanları saldırıya uğradı.
Afganistan'ın Nangarhar ilinde çocuk felci aşısı programında görevli sağlık çalışanları saldırıya uğradı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre görevlilere Nangarhar ilinin farklı bölgelerinde sistemli saldırılar düzenlendi.
Hagyani, Celalabad ve Surh Rud ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı saldırıda 4 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, 4 görevli de yaralandı.
Nangarhar'da Mart ayında da çocuk felci aşısı yapan görevliler saldırıya uğramış, 3 kadın uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı kim gerçekleştirdi?
Çocuk felci aşı kampanyasında görevli kadın sağlık çalışanlarının hedef alındığı saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Celalabad kentinde IŞİD'in hücre yapılanmalarının aktif olarak faaliyet gösterdiği biliniyor.
Geçtiğimiz dönem içerisinde Nangarhar genelinde IŞİD, benzeri birçok saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.