Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.
Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ramiş, saldırıda 3 korucunun da yaralandığını, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.