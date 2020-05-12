  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:00:58 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ramiş, saldırıda 3 korucunun da yaralandığını, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı