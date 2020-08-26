Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nangarhar'ın Hogyani ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Hogyani, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, "saldırıda 19 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü" iddia edildi.