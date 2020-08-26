  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:09:31 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nangarhar'ın Hogyani ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Hogyani, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, "saldırıda 19 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü" iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı