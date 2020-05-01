  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırılarında 10 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:15:08 -
Afganistan'da Taliban saldırılarında 10 asker öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Belh ve Logar vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda 10 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Belh vilayetinin Zari ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Militanların Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğü, 6'sının da yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı