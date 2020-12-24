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Aktüel Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:15:33 -
Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinde kadın hakları aktivisti Ferişte Kohistani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada Kohistani'nin, Kapisa'nın Kohistan ilçesinin Deh Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Şuriş, saldırıda Kohistani'nin yaşamını yitirdiğini ve kardeşinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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