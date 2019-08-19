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Afganistan'da en az 6 patlama! Onlarca yaralı var

Afganistan basınında yer alan habere göre, ülkede en az 6 noktada gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 66 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:38
Afganistan'da en az 6 patlama! Onlarca yaralı var

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki en az 6 ayrı patlamada 66 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Pajhwok haber ajansına göre, sabah saatlerinde Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinin çeşitli noktalarında Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında en az altı patlama meydana geldi. Olaylar sonucu en az 66 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Şehrin farklı yerlerine patlayıcı yerleştirildi

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, patlamaların şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Önceki günkü saldırıyı DAEŞ üstlenmişti

Kabil'de, önceki gün Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:38
  1. Afganistan
  2. Afganistan'ın Pajhwok haber ajansı
  3. Bağımsızlık Günü kutlamaları
  4. Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl
  5. Şii Hazara
  6. Kasri Dubai

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