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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:46:23 -
Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Belh ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak ise Helmand'ın Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 2 sivilin öldüğünü kaydetti.

Zuvak, saldırıda 4 sivilin de yaralandığını vurguladı.

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