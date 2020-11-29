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Aktüel Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü
Aktüel

Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:02:53 -
Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

ANKARA (AA) - Afganistan’ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

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