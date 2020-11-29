  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan’da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü
Aktüel

Afganistan’da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:15:45 -
Afganistan’da bir yerel yetkili konvoyuna bombalı araç saldırısı: 3 ölü

ANKARA (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Zabul Vilayeti Emniyet Sözcüsü Hikmatullah Kochai, Vilayet Konseyi Yöneticisi Attajan Haqbayat’ın konvoyunu hedef alan bombalı araç saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kochai, Haqbayat’ın saldırıdan kurtulduğunu ancak bir korumasının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Gazne vilayetinde de yine bombalı araç saldırısında bugün 31 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı
Aktüel

Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay