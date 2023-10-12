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Dünya Afganistan'da art arda yeni depremler
Dünya

Afganistan'da art arda yeni depremler

Yeniakit Publisher
2023-10-12 07:26:00 -
Afganistan'da art arda yeni depremler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı.

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki köyler neredeyse tamamen yıkıldı.

Vatandaşlar, arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan kurtardıkları eşyalarıyla yaşam mücadelesi verirken, yardım bekleyişleri sürüyor.

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