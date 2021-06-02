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Dünya Afganistan: Taliban'dan askeri üsse bombalı araç saldırısı
Dünya

Afganistan: Taliban'dan askeri üsse bombalı araç saldırısı

Taliban, Afganistan'ın kuzey kesimindeki Baglan ilinde Kabil hükümeti güçlerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 02:11:00 -
Afganistan: Taliban'dan askeri üsse bombalı araç saldırısı

Taliban, Afganistan'ın kuzey kesimindeki Baglan ilinde Kabil hükümeti güçlerine bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün akşam saatlerinde Taliban, Baglan-i Cedid yerleşim merkezinde bir askeri merkezi bomba yüklü bir araçla hedef aldı.

Bombalı araç saldırısının ardından bölgede çatışma çıktı.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, aralarında rütbelilerin de olduğu 41 askerin öldüğünü, 24 askeri aracın da saldırıda tahrip olduğunu öne sürdü.

Saldırının bölgede hükümet güçlerinin sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

 

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