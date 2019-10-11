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Afganistan seçim kayıt sistemine siber saldırı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı bildirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:52
Afganistan seçim kayıt sistemine siber saldırı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Zarifi, basına yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi.

Sayılan oyları internet üzerinden sunucuya kayıt yaptıklarını ifade eden Zarifi, söz konusu sistemin defalarca siber saldırıya uğradığını belirtti.

Zarifi, kritik bir dönemde yapılan siber saldırıları önlemek için ciddi uğraş verdiklerini kaydetti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:52
  1. afganistan
  2. seçim
  3. siber saldırı
  4. Anadolu Ajansı

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