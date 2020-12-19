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Aktüel Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:07:45 -
Afganistan ekonomi ve yüksek öğretim bakanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KABİL (AA) - Afganistan Ekonomi Bakanı Kerime Hamıd Faryabi ve Yüksek Öğretim Bakanı Gulam Abbas Basir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Faryabi ve Basir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Faryabi, "yaşam" kategorisinde Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay'ın çobanlığını yaptığı develerin, iki kardeşin sofrasına zaman zaman konuk olduğunu konu alan, Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Faryabi, çocukluğunun bu tarz evlerde geçtiğini ve hayvanlarla iç içe bir yaşam geçirdiğini söyledi.

Yüksek Öğretim Bakanı Basir de "yaşam" kategorisinde İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva'yı konu alan, Cem Genco'nun "Suriye’de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafına oy verdi.

Bakan Basir, oylama sonrası bu fotoğrafı, babaların çocuklarını ne kadar sevdiğinin bir göstergesi olduğu için seçtiğini açıkladı.

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