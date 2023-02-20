Afet mağdurlarından "yüksek kira" isteyenlere yaptırım ikazı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkece zor günlerden geçildiğini; yaraların sarılması anlamında yüksek bir dayanışma ruhuyla hareket edildiğini dile getirdi. Kılıç, depremler nedeniyle birçok konutun yıkıldığını hatırlattı.

Kamuoyu vicdanı yaralandı

Afet bölgelerinde yaşayanların bir bölümünün başka şehirlere göç ederek yeni bir konut edinmeye çalıştığını anımsatan Kılıç, bu durumun fırsata çevrilmeye çalışılarak depremzedelerden yüksek kira istenmesinin kamuoyu vicdanını yaraladığını belirtti.

Kılıç, eşitlik ilkesinin tesisi ve ayrımcılığın önlenmesinin TİHEK’in görevleri arasında olduğuna işaret etti. Konut edinme konusunda ayrımcı bir tavırla karşılaşan depremzedelerin kuruma başvurabileceklerine dikkat çekti.

Kılıç, resen inceleme yetkisi kapsamında araştırma yapma kararı aldıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

“Konut kiralarının arttırılması, depremzedelere dönük böyle bir şeyin yapılması bir insan hakları ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek bir kira bedeli talep edilemeyeceği için depremzedeye ev verilmemesi durumları olabilir. TİHEK, tam da bu noktalara başvuru yapılabilecek; hak aranabilecek kurum olarak karşımıza çıkıyor. Biz de kurul olarak ihlal kararlarımızı veriyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkisi var

Kamuoyuna da yansıyan “Depremzedeleri istihdam etmeyelim” söylemini üzücü bulan Kılıç, bu tür durumlarda TİHEK’in idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunduğunu kaydetti. Kılıç, “Kişilerin istihdamdan, konuta erişimden mahrum bırakılmaları hem bir insan hakları ihlali hem de ayrımcılık yasağının ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Bu türden kamuoyuna duyurular, beyanatlar, ilanların her biri bizim takibimiz altında. Kurul kararıyla her birine ilişkin idari yaptırım cezası uygulaması yetkisine sahibiz” dedi.