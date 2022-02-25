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Gündem AFAD'dan Ukrayna duyurusu
Gündem

AFAD'dan Ukrayna duyurusu

AFAD, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Ukrayna'ya gideceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 18:35:00 -
AFAD'dan Ukrayna duyurusu

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Ukrayna açıklaması geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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