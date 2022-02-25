AFAD'dan Ukrayna duyurusu
AFAD, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Ukrayna'ya gideceklerini duyurdu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Ukrayna açıklaması geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.