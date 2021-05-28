AFAD’dan deprem hatırlatması

YENİ AKİT/ANKARA

AFAD sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile deprem olması durumunda ilk 6 saatte yapılması gerekenleri anlatan videoyu yayınlamaya devam ediyor.

"Depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi"

2021 AFET eğitim yılı kapsamında eğitim alanların sayısı 11 milyon 612 bin 589 kişiye yükselirken, deprem sonrası ilk altı saat videosunu izleyenlerin sayısı da 5 milyon 997 bin 399’a yükseldi. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem, Türkiye’nin bir gerçeği. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak bizim ve sevdiklerimiz için hayati önem taşır. İşte bu yüzden depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi” ifadelerine yer verildi.

Deprem anında neler yapılması gerektiği de vurgulandı

AFAD tarafından paylaşılan videoda deprem anında sakin kalınması ve balkon, merdiven, asansör gibi yerlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Çök, kapan, tutun hareketinin hatırlatıldığı videoda, yangın riskine karşı ocak, su ve doğalgaz gibi patlama riski oluşturabilecek vanaların kapatılması gerektiği kaydedildi.