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Gündem AFAD uyardı! Düzce sallanmaya devam ediyor
Gündem

AFAD uyardı! Düzce sallanmaya devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamada Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Çilimli ilçesinde de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. AFAD vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 06:38:00 -

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem, Marmara, İç Aradolu ve Tarkya bölgelerinde hissedilirken merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu. yüksekten atlayan birçok kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Deprem çevre illeri de vurdu

Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde sabaha karşı meydana gelen deprem geniş bir bölgede hissedildi. AFAD verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce’de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce’de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce’de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

AFAD Başkanı açıklama yaptı

AFAD Başkanı Yunus Sezer Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor. Düzceli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulunudu.

18 artçı deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

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