İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı kasım ayı içerisinde 1101 personel alımına ilişkin ilan açtı. AFAD başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AFAD personel temini başvuruları, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı.

AFAD personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Başvuruların değerlendirmesi nasıl oluyor?

Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.