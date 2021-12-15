  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in katıldığı. İP’in çiçek gönderdiği, Özkök ile Saymaz’ın halay çektiği o ‘sergi’ tiyatrosu bitirildi!

Cebindeki kağıdı çıkarıp Mansur Yavaş'ı böyle rezil etti! İşte o büyük vurgunun kanıtı...

HDP'ye çıt çıkaramayan İyi Parti, kinini AK Parti'ye kusuyor

Fatih Erbakan: Asgari ücret en az bu kadar olmalı

CHP’li belediye suya yüzde 35 zam yaptı! 2 milyonluk lüks VİP aracı ile vatandaşın cebine göz dikti

Göreve gelir gelmez Rusya’yı tehdit etti: Yaparsanız bedel ödersiniz

28 Şubat'ın emir eri Ertuğrul Özkök'ten fair play fiyaskosu!

O ilimizde bulundu, altın kaplamalı sandık! Bakın kime aitmiş

Belli oldu! İşte en çok satılan 10 otomobil markası

Savaşa Çin de mi dahil oluyor? Gözler Putin-Xi toplantısında
Ekonomi AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AFAD personel alımı sonuç ekranı | İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı kısa bir süre önce 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacağını açıklamıştı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 18:52:00 -
AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı kasım ayı içerisinde 1101 personel alımına ilişkin ilan açtı. AFAD başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AFAD personel alım sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AFAD personel temini başvuruları, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı.

AFAD personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında da henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Başvuruların değerlendirmesi nasıl oluyor?

Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın
Ekonomi

Altının 650 ve 800 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni tahmin: Bir şeyler olacak altını olan sakın bunu yapmasın

Geçtiğimiz haftalarda altın konusunda 650 ve 800 lira öngörüleri yapan araştırmacı yazar Haluk Özdil bu kez 1000 lira için Haziran tahminini..
Cebindeki kağıdı çıkarıp Mansur Yavaş'ı böyle rezil etti! İşte o büyük vurgunun kanıtı...
Gündem

Cebindeki kağıdı çıkarıp Mansur Yavaş'ı böyle rezil etti! İşte o büyük vurgunun kanıtı...

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı zora sokacak açıklamalarda bulundu...
‘İddiaya bile girerim’ diyen Fatih Altaylı’dan bomba sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa…
Gündem

‘İddiaya bile girerim’ diyen Fatih Altaylı’dan bomba sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa…

Muhalefet her fırsatta ‘erken seçim’ talebini dile getirirken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ediy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay