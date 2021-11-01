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Aktüel AFAD: Depremzedelere 200 milyon lira harcandı
Aktüel

AFAD: Depremzedelere 200 milyon lira harcandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından, İzmir depremi sonrası geçen 1 yılda, afetzedelere nakdi ve ayni ihtiyaçları için yapılan harcamanın 200 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:04:00 -
AFAD: Depremzedelere 200 milyon lira harcandı

AFAD’dan yapılan duyuruda “Geçen 1 yılda, afetzede vatandaşlarımıza nakdi olarak 69 milyon 103 bin 533 lira yardım yapıldı. Ayni gereksinimleri içinse 129 milyon 111 bin 87 lira harcandı. Afetzede vatandaşlarımızın nakdi ve ayni ihtiyaçları için yapılan harcama 200 milyon lirayı buldu. Ayrıca hane ziyaretleri yapılarak 50 bin 825 depremzedeye psikolojik ve sosyal destek sağlandı” denildi.

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