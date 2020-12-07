AFAD aracılığıyla 2019'da 10 ülkeye 55 milyon dolarlık insani yardım yapıldı

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla 2019 yılında deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın ve iç karışıklar gibi afet ve acil durumlardan etkilenen insanların bulunduğu 10 ülkeye insani yardımda bulundu.

Gerek açlıkla mücadele eden gerekse afetlerin meydana geldiği ülkelerin yardımına koşan Türkiye, bu konuda hazırlanan uluslararası raporlarda adından "en çok yardım yapan ülke" olarak bahsettirmeye devam ediyor.

İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün 2018 ve 2019'daki Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre Türkiye, insani yardıma yönelik en çok harcama yapan ülke konumunda.

AFAD, Türkiye'nin yaptığı yardım faaliyetlerinin en önemli parçası olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda, AFAD'ın 2019 yılında 10 ülkeye ulaştırdığı yardımlarla ilgili "Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetleri Raporu" hazırlandı.

Rapora göre Türkiye, AFAD öncülüğünde, 2019 yılında deprem nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği Arnavutluk'a, 900 binden fazla Arakanlı mültecinin sığındığı Bangladeş'e, kuraklıkla mücadele eden Burkina Faso'ya, şiddetli sellerden etkilenen komşu ülkeler Irak ve İran'a, 50 bin evin yıkıldığı tropik bir fırtınadan etkilenen Mozambik'e ve her 10 dakikada bir insanın açlıktan hayatını kaybettiği Yemen'e insani yardımda bulundu.

Suriye'de Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve İdlib bölgelerinde defalarca kez göç ettirilmiş insanların, insan onuruna yakışır şartlarda yaşayabilmeleri için gayret sarf edildi.

Ayrıca çatışmaların yaşandığı ve şiddetli yağışların olduğu Güney Sudan ve Somali'de insani yardım çalışmalarında bulunuldu.

- En fazla yardım Suriye'ye

Türkiye AFAD aracılığıyla, 2019 yılında uluslararası insani yardımlar için yaklaşık 55 milyon dolar harcama yaptı.

Bu kapsamda, 47,9 milyon dolarlık yardımla Suriye ilk sırada yer alırken, Bangladeş'e 3 milyon 655 bin 384 dolar, Mozambik'e 1,2 milyon dolar yardımda bulunuldu.

AFAD, dünyanın en kötü insani krizi olarak nitelendirilen Yemen krizi için de insani yardım faaliyetleri yürüttü. Bu ülkede 1 milyon 250 bin dolar tutarında yardım dağıtıldı.

Ülkelere ulaştırılan bu yardımlar sadece nakdi olarak gerçekleşmedi. Yardımların çoğunluğu gıda, sağlık ve hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra araç ve ekipmanlardan oluştu. Ayrıca bu ülkelere, çalışmalara destek olmaları amacıyla çok sayıda AFAD ekibi de gönderildi.



