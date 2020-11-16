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Aktüel AFAD: "Afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazı İzmir'e özel yazılmadı"
Aktüel

AFAD: "Afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazı İzmir'e özel yazılmadı"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:59:20 -
AFAD: "Afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazı İzmir'e özel yazılmadı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazının İzmir'e özel yazılmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" ile ilgili yazının İzmir depremiyle ilişkilendirilerek paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu yazının, 23 Ekim 2020'de İzmir'deki depremden 7 gün önce yazıldığı vurgulandı.

Yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek, "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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