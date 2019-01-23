0553 313 94 23

Af yasası son dakika af seçimden önce çıkar mı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Meclis’e sunduğu af yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce mahkum Meclis’ten çıkacak mahkum affına ilişkin haberleri beklerken, AK Parti’den MHP’din af teklifine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki af ne zaman çıkar? Af yasası son dakika gelişmesi af seçimlerde önce çıkar mı? Af yasası 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra mı çıkacak?

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
Af yasası son dakika af seçimden önce çıkar mı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Meclis’e sunduğu af yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce mahkum Meclis’ten çıkacak mahkum affına ilişkin haberleri beklerken, AK Parti’den MHP’din af teklifine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki af ne zaman çıkar? Af yasası son dakika gelişmesi af seçimlerde önce çıkar mı? Af yasası 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra mı çıkacak?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, seçildiği il Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevidüzenlediği basın toplantısında af yasasına ilişkin önemli açıklamada bulundu. MHP'nin Meclis'e sunduğu af yasası teklifinin seçimlerden önce görüşülmesinin mümkün olmadığını belirten Köylü, "Af yasasından ziyade İnfaz sisteminde değişiklik ya da şartlı tahliye diye ilgili bir teklif gelmesi bekleniyor." dedi.

"Af yasasının seçimlerden önce görüşülmesi mümkün değil"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köylü, af yasası ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Af yasası konusunda partilerin bir çalışma yapıp konsensus sağlaması gerekiyor. O gelmeden önce bunu gündemimize almamız mümkün değil. Bunu bana Adalet Komisyonu toplantısında söylediler gündeme alınması noktasında ama diğer partilerin, sadece AK Parti'nin değil söyleyeceği bir söz var ise ortaya çıkmadan bunu gündemimize almamız doğru olmazdı. Bunu kendilerine de izah ettim. Böyle bir şey olursa ve partiler birlikte çalışırsa ve böyle bir ihtimal dahi olsa bu artık seçimden sonraya kalır. Bunu seçim propagandası malzemesi haline getirmemek lazım. Böyle bir şey varsa bu çalışma sonuçlanır, bizim önümüze gelince de komisyonda bizlerde bunu görüşürüz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim" demişti. Erdoğan, Af teklifiyle ilgili olarak, Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" diye konuşmuştu.

MHP’nin af tasarısı kimleri kapsıyor?

MHP'nin Meclis'e sunduğu af yasasında "Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı" gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar" kapsam dışı bırakılırken af teklifi içerisine "uyuşturucu suçları" ile "dolandırıcılık suçları"nın alınması kamuoyundan büyük tepki toplamış ve "Şahıslara karşı işlenen suçlara af gelmemeli" sesleri yükselmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:15
  1. Kastamonu
  2. Af yasası son dakika
  3. af seçimden önce çıkar mı
  4. af ne zaman çıkacak
  5. mhp af yasası
  6. mhp af teklifi son durum
  7. ak parti af yasası son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Totemim yok, duam var benim"
    1. "Totemim yok, duam var benim"
    2. Tasarruf Akademi istihdam oluşturuyor
    3. Son dakika! Resmen açıklandı,..
    4. İran’da internet kesinti testi..
    5. "Hayatı kucaklama anı" güvenlik..
    6. Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız..
    7. Otomotiv devi resmen açıkladı!..
    8. "Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de..
    11. İş dünyası-üniversite entegrasyonu..
    12. Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik..
    13. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    14. İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum”..
    15. Afrin’de neler oluyor? Afrin’de son..
    16. Seyitnizam-Zeytinburnu arası tramvay..
    17. Matbaacılarda yerel seçim yoğunluğu
    18. Pilot üniversite modeli için ilk adım
    19. Afrin'de bir patlama daha!
    20. ANALİZ - Suriye'nin kuzeyinde güvenli..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...