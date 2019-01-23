Af yasası son dakika af seçimden önce çıkar mı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Meclis’e sunduğu af yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce mahkum Meclis’ten çıkacak mahkum affına ilişkin haberleri beklerken, AK Parti’den MHP’din af teklifine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki af ne zaman çıkar? Af yasası son dakika gelişmesi af seçimlerde önce çıkar mı? Af yasası 31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra mı çıkacak?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, seçildiği il Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevidüzenlediği basın toplantısında af yasasına ilişkin önemli açıklamada bulundu. MHP'nin Meclis'e sunduğu af yasası teklifinin seçimlerden önce görüşülmesinin mümkün olmadığını belirten Köylü, "Af yasasından ziyade İnfaz sisteminde değişiklik ya da şartlı tahliye diye ilgili bir teklif gelmesi bekleniyor." dedi.

"Af yasasının seçimlerden önce görüşülmesi mümkün değil"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köylü, af yasası ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Af yasası konusunda partilerin bir çalışma yapıp konsensus sağlaması gerekiyor. O gelmeden önce bunu gündemimize almamız mümkün değil. Bunu bana Adalet Komisyonu toplantısında söylediler gündeme alınması noktasında ama diğer partilerin, sadece AK Parti'nin değil söyleyeceği bir söz var ise ortaya çıkmadan bunu gündemimize almamız doğru olmazdı. Bunu kendilerine de izah ettim. Böyle bir şey olursa ve partiler birlikte çalışırsa ve böyle bir ihtimal dahi olsa bu artık seçimden sonraya kalır. Bunu seçim propagandası malzemesi haline getirmemek lazım. Böyle bir şey varsa bu çalışma sonuçlanır, bizim önümüze gelince de komisyonda bizlerde bunu görüşürüz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim" demişti. Erdoğan, Af teklifiyle ilgili olarak, Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" diye konuşmuştu.

MHP’nin af tasarısı kimleri kapsıyor?

MHP'nin Meclis'e sunduğu af yasasında "Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı" gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar" kapsam dışı bırakılırken af teklifi içerisine "uyuşturucu suçları" ile "dolandırıcılık suçları"nın alınması kamuoyundan büyük tepki toplamış ve "Şahıslara karşı işlenen suçlara af gelmemeli" sesleri yükselmişti.