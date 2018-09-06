0553 313 94 23

‘Af konusu ince elenip sık dokunmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği af konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi olarak yeşil ışık yaktı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:43
‘Af konusu ince elenip sık dokunmalı’

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “MHP Lideri Bahçeli ile konu hakkında detaylı tartışmak için masaya otururuz” açıklamasından sonra, konuyla ilgili Akit’e değerlendirmede bulunan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “Daha önceki süreçlerde FETÖ’cü hâkim ve savcıların verdikleri kararlarla haksızlıklara uğramış birçok vatandaşımız da var. Onların verdiği kararlar tekrar incelemek hatta yok saymak gerekir” diye konuştu.

“Af konusunda son derece ısrarlıyız” diye konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “Malum şu anda hapishanelerde doluluk oranı çok fazla. Koğuşlar kapasitelerinin üstünde mahkûmla dolu. Daha önceki süreçlerde FETÖ’cü hâkim ve savcıların verdikleri kararlarla haksızlıklara uğramış birçok vatandaşımız içerde yatıyor. Onların verdiği kararlar tekrar incelemek hatta yok saymak gerekir. Zaten böyle sistemsel değişikliklerin olduğu süreçler de af konusu Türk tarihinde her zaman gündeme gelmiştir. Af çok nazik ve ince bir konudur. Artık gündeme getirildikten sonra vazgeçilmesi zor bir konudur. Çünkü içerde yatan mahkûmlar onları dışarıda bekleyen ailelerinin içine umut tohumları ekmiş oluyorsunuz. Şu anda cezaevlerinde yatan mahkûmların tamamı af bekliyor. Bu affın kesinlikle çıkması gerekir. Bu konuyu ince eleyip sık dokumalıyız. FETÖ’cüler af dışı kalmalı” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:43
  1. İstanbul
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. af konusu
  4. Türk Hukuk Enstitüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı’ndan örnek davranış! Makam aracı yerine...
    1. Belediye Başkanı’ndan örnek davranış!..
    2. Cem Yılmaz hakkında tazminat davası
    3. Çin'den İngiltere'ye kritik çağrı!..
    4. Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak,..
    5. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    6. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan..
    7. Mevlüt Çavuşoğlu: Gençlerden..
    8. Nazlı Ilıcak için müebbet hapis talebi
    9. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi..
    10. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    11. Sınırda askeri hareketlilik… Sevkiyat..
    12. ABD'den Golan Tepeleri'ndeki İsrail..
    13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    14. TOKİ Dinar kura sonuçları!
    15. Bakan Gül'den Brunson açıklaması!
    16. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan okul..
    17. Tatlı dil, güler yüzle konuşmak..
    18. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den..
    19. "Gülen'in paralel yapılanmasına..
    20. Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar