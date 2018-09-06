‘Af konusu ince elenip sık dokunmalı’

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “MHP Lideri Bahçeli ile konu hakkında detaylı tartışmak için masaya otururuz” açıklamasından sonra, konuyla ilgili Akit’e değerlendirmede bulunan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “Daha önceki süreçlerde FETÖ’cü hâkim ve savcıların verdikleri kararlarla haksızlıklara uğramış birçok vatandaşımız da var. Onların verdiği kararlar tekrar incelemek hatta yok saymak gerekir” diye konuştu.

“Af konusunda son derece ısrarlıyız” diye konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “Malum şu anda hapishanelerde doluluk oranı çok fazla. Koğuşlar kapasitelerinin üstünde mahkûmla dolu. Daha önceki süreçlerde FETÖ’cü hâkim ve savcıların verdikleri kararlarla haksızlıklara uğramış birçok vatandaşımız içerde yatıyor. Onların verdiği kararlar tekrar incelemek hatta yok saymak gerekir. Zaten böyle sistemsel değişikliklerin olduğu süreçler de af konusu Türk tarihinde her zaman gündeme gelmiştir. Af çok nazik ve ince bir konudur. Artık gündeme getirildikten sonra vazgeçilmesi zor bir konudur. Çünkü içerde yatan mahkûmlar onları dışarıda bekleyen ailelerinin içine umut tohumları ekmiş oluyorsunuz. Şu anda cezaevlerinde yatan mahkûmların tamamı af bekliyor. Bu affın kesinlikle çıkması gerekir. Bu konuyu ince eleyip sık dokumalıyız. FETÖ’cüler af dışı kalmalı” şeklinde konuştu.