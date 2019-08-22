AEK-Trabzonspor



ATİNA (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Trabzonspor arasında oynanacak ilk karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: OAKA Spyros Louis Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya) AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Nelson Oliveira Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth



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