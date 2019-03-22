ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi’ne ‘Akıllı Kampüs’ için görüşmeler başladı.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Roben Zeng, İnfotürk Grup Genel Müdürü Murat Tepeli, Yönetim Kurulu Üyesi Türker Aktekin ile ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Atıgan, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan ziyaretçiler, yeni nesil üniversitelerin en yeni teknolojilerle donatılmış olması gerekliliğinden yola çıkarak geliştirdikleri ‘Akıllı Kampüs’ uygulamalarından bahsetti. Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Roben Zeng, “Önümüzdeki 5 sene içinde Türkiye’deki ekosistem için verimli bir ortam oluşturarak Türkiye’yi dijital bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ulaşımdan eğitime, finanstan sanayiye kadar pek çok alanda belediyelerle ve üniversitelerle iş birliği içinde akıllı şehirler ve akıllı kampüsler kurmak istiyoruz” dedi.

Güvenli ve akıllı kampüs uygulamasının ADÜ’deki dijital dönüşümün hızlandırılması noktasında önem taşıyacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Çağımız bilgi çağı. Bilgi toplumunda Üniversitemizin tüm otomasyonlarıyla donanımlarının bir arada kullanılabildiği bir sistemin, Üniversitede uygulanabilecek olması son derece önem taşıyor. Akıllı Kampüs projesi, Türkiye’de henüz hiçbir üniversitede uygulanmaya başlanmadı. Üniversitemiz sizin proje merkeziniz olsun. Bu açıdan görüşmeleri önemsiyor, iş birliği içinde geliştirilecek bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz” dedi.