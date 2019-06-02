0553 313 94 23

Adriano’nun yeni takımı ortaya çıktı!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol bek Adriano'nun Sao Paulo ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:43
Adriano’nun yeni takımı ortaya çıktı!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve siyah beyazlı takımla yolları ayrılan Adriano'nun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. 34 yaşındaki oyuncunun ise ülkesine dönmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Adriano'nun menajeri Fabio Santanna yaptığı açıklamada oyuncusunun Sao Paulo'ya imza atmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Karar Sao Paulo'da

Santanna açıklamasında, "Transfer görüşmeleri yapıyoruz ve aşama kaydettik. Mutlu bir şekilde bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde resmi imzalar atılabilir, biz bu konuda iyimseriz. Çok teklif aldık ancak ben Sao Paulo'ya bir söz verdim. Şimdi her şey onlara bağlı" sözlerini kullandı

Kariyer planı çizildi

Öte yandan Adriano kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "34 yaşımdayım ama kendimi çok iyi hissediyorum.  Futbolcular 30 yaşından sonra kendilerine daha iyi bakıyorlar. Avrupa'dan bir teklif alırsam onu da düşüneceğim. Ancak şu an Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Memnun edecek bir teklif varsa, üst seviyede oynamayı düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu

Beşiktaş'a 2016'da gelen ve bonservisine 2.3 milyon euro ödenen Adriano Correia Claro, siyah beyazlılarda 11 maça çıktı. 4 gol atan tecrübeli futbolcu, 10 da asist yaptı. Adriano ülkesinde daha önce Coritiba forması giymişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:43
  1. Fabio Santanna
  2. Adriano
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Sao Paulo
  6. Brezilya
  7. Adriano Correia Claro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY bugün yılın rekoru için uçuyor
    1. THY bugün yılın rekoru için uçuyor
    2. Faraşin’de teröristlerin kampı ele..
    3. DİJİMED ilk çalışmasını üniversitelere..
    4. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    5. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    6. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    7. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    8. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    9. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    10. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    11. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    12. Böyle eziyet görülmedi
    13. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    14. THY'den yılın rekoru
    15. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    16. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    17. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    18. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    19. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    20. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    21. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    22. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    23. Avşar’ın bayram mesajı
    24. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    25. Gürkan’ın bayram mesajı
    26. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    27. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    28. Gıda imalathanelerine denetim
    29. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    30. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür