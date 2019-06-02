Adriano’nun yeni takımı ortaya çıktı!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve siyah beyazlı takımla yolları ayrılan Adriano'nun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. 34 yaşındaki oyuncunun ise ülkesine dönmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Adriano'nun menajeri Fabio Santanna yaptığı açıklamada oyuncusunun Sao Paulo'ya imza atmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Karar Sao Paulo'da

Santanna açıklamasında, "Transfer görüşmeleri yapıyoruz ve aşama kaydettik. Mutlu bir şekilde bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde resmi imzalar atılabilir, biz bu konuda iyimseriz. Çok teklif aldık ancak ben Sao Paulo'ya bir söz verdim. Şimdi her şey onlara bağlı" sözlerini kullandı

Kariyer planı çizildi

Öte yandan Adriano kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "34 yaşımdayım ama kendimi çok iyi hissediyorum. Futbolcular 30 yaşından sonra kendilerine daha iyi bakıyorlar. Avrupa'dan bir teklif alırsam onu da düşüneceğim. Ancak şu an Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Memnun edecek bir teklif varsa, üst seviyede oynamayı düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu

Beşiktaş'a 2016'da gelen ve bonservisine 2.3 milyon euro ödenen Adriano Correia Claro, siyah beyazlılarda 11 maça çıktı. 4 gol atan tecrübeli futbolcu, 10 da asist yaptı. Adriano ülkesinde daha önce Coritiba forması giymişti.