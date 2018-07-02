Adriano Correia sağlık kontrolünden geçti!
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:19
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adriano, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri gerçekleştirilen siyah-beyazlı oyuncunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapıldı. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Brezilyalı futbolcu, takımının Slovakya kampına katılacak.
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