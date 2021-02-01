Adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği yapmak için iki yöntem bulunuyor. Birinci yöntem daha basit bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden e-İmza ile gerçekleşiyor. Diğer yöntem ise bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapmak. Hangi Nüfus Müdürlüğüne bağlı olduğunuzu http://adres.nvi.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

İkamet adresi bildirilmesi

İkamet adresinizi değiştirdikten sonra 20 iş günü içerisinde bildirmek zorundasınız. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır. Fakat mazeretli olarak bildirim yapılamaması halinde idari ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 94 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1963 TL’dir.