THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama: Galatasaray'ın fiili başkanı Fatih Terim'dir

Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Adnan Öztürk Fatih Terim hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 02:10
Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama: Galatasaray'ın fiili başkanı Fatih Terim'dir

Galatasaray Eski 2. Başkanı Adnan Öztürk, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Taraftarlar, Terim'i kendilerinden biri olarak görüyor"


Galatasaray ile sözlerine devam eden Öztürk, "Galatasaraylılar hocayı kendilerinden biri olarak görüyorlar. Hocanın yalan söylemeyeceğini, kendilerinden bir şey saklamayacağını bildiklerini için onu içselleştiriyorlar. Bir futbol takımı bir kişinin etrafında kenetlendiyse o fiilen başkanlık yapıyor demektir. Fatih Terim fiilen başkanlık yapıyor. " dedi

Ajansspor

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 02:10
  1. Adnan Öztürk
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama: Galatasaray'ın fiili başkanı Fatih Terim'dir
    1. Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama:..
    2. İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde..
    3. İspanya'dan Hırvatistan'a tarihi fark!..
    4. Bayraktar açıkladı: 1 Heron fiyatına 4..
    5. İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş..
    6. Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan..
    7. Kovuldu mu? Nihat Doğan isyan etti!
    8. Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı
    9. Ali Koç'tan Emre Akbaba itirafı
    10. Bir minik kızı daha zorla babasından..
    11. Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    12. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak..
    13. İngiltere: Erdoğan'a kesinlikle..
    14. BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı!
    15. ABD mahkemesinden kritik İran kararı!
    16. 3. Havalimanında prova
    17. Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!
    18. Cezayir'de Saddam Hüseyin sloganları
    19. 1 milyon Katalan meydanlara çıktı!
    20. Filistin'den Avrupa ülkelerine boykot..
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"