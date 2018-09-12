Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama: Galatasaray'ın fiili başkanı Fatih Terim'dir

Galatasaray Eski 2. Başkanı Adnan Öztürk, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Taraftarlar, Terim'i kendilerinden biri olarak görüyor"



Galatasaray ile sözlerine devam eden Öztürk, "Galatasaraylılar hocayı kendilerinden biri olarak görüyorlar. Hocanın yalan söylemeyeceğini, kendilerinden bir şey saklamayacağını bildiklerini için onu içselleştiriyorlar. Bir futbol takımı bir kişinin etrafında kenetlendiyse o fiilen başkanlık yapıyor demektir. Fatih Terim fiilen başkanlık yapıyor. " dedi

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