Adnan Oktar'ın "son hali" şaşırttı! Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın cezaevine girdikten aylar sonra ilk fotoğraflarının yayınlandığı iddia edildi. Yayınlanan görüntülerde Oktar'ın zayıflığı dikkat çekiyor.

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, cezaevinden son görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğrafları ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın zayıflığı ve saçlarının beyazlığı dikkatlerden kaçmadı. Tek kişilik hücrede kalıyor Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Adnan Oktar'ın aylar sonra ilk kez görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti İki farklı fotoğrafı "sızan" Adnan Oktar'ın saçlarının ve sakallarının kısalığı gözlerden kaçmazken, zayıflamış hali 'çöktü' yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Oktar'ın sırıttığı dikkat çekti. Haftalık 300 TL harcama hakkı Verdiği davetlerdeki ihtişam ve lüks yaşantısıyla tanınan Oktar, hesaptaki paradan haftalık olarak en fazla 300 lira harcayabilecek.

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